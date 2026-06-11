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Культура

Названы самые популярные песни о России

«Матушка» и «Ты неси меня река» стали самыми популярными композициями о России
ts_makeeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ко Дню России сервис «КИОН Музыка» проанализировал прослушивания песен о России, выпускаемых с конца ХХ века. Результатами платформа поделилась с «Газетой.Ru».

С начала 2026 года самой популярной песней в этой категории оказалась запись Татьяны Куртуковой «Матушка». За этим хитом расположилась группа «Любэ» с композицией «Ты неси меня река» — у этого коллектива наибольшее количество мест в рейтинге.

Трек «Я русский» исполнителя SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) расположился на третьем месте — он обогнал по количеству включений в плеере лирический трек «Как упоительны в России вечера» коллектива «Белый орел».

Затем в списке следуют песни «Любэ» под названиями «За тебя, Родина-мать» и «От Волги до Енисея»: они заняли пятую и шестую позиции соответственно. На седьмой строчке рейтинга — Олег Газманов и Хор центрального пограничного ансамбля ФСБ России, записавшие «Вперед Россия». За ними — Сергей Трофимов с «Родиной» и певица MIRAVI с «Калинкой» в новом прочтении. Замыкает десятку лидеров снова «Любэ» но уже с композицией «Березы».

12 июня отмечается День России. Именно в этот день в 1990 году была подписана Декларация о государственном суверенитете.

Ранее во ВЦИОМ заявили о существовании музыкального российского кода.

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