Муцениеце о попытке похудеть: «Тяжело отказаться от шоколада и капучино»

Актриса Муцениеце призналась, что не может отказаться от шоколада ради похудения

Актриса Агата Муцениеце призналась, что не может вернуться в свою идеальную форму, поскольку ей сложно соблюдать диету и поменять свои пищевые привычки. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на премии «МУЗ-ТВ 2026».

Актриса уточнила, что пытается похудеть после третьих родов.

«Но еще долгий путь впереди до потрясающей формы. Ничего не делаю, хожу в спортзал, но с питанием пока не получается. Тяжело отказаться от шоколада и капучино», — сказала Муцениеце.

На мероприятие она пришла с мужем-аккордеонистом Петром Дрангой. Полгода назад у них родилась дочь Вера. У Муцениеце также есть двое детей-подростков от бывшего мужа Павла Прилучного — Мия и Тимофей. Она призналась, что работа над собой, творческие проекты и дети — это огромная нагрузка, поэтому артистка просто «ничего не успевает».

8 марта Агата Муцениеце сообщила, что взяла фамилию своего мужа Петра Дранги. Она вышла замуж за музыканта 25 августа. Предложение возлюбленный артистки сделал 1 мая, а 23 июня пара сообщила, что у них будет ребенок.

Ранее муж Муцениеце высказался об ИИ в искусстве.