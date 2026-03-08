Размер шрифта
Муцениеце сменила фамилию: «Так надоело»

Актриса Агата Муцениеце сменила фамилию на Дранга
agataagata/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Агата Муцениеце сообщила, что взяла фамилию своего мужа Петра Дранги. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

«Мне так надоело, что всем сложно выговорить Муцениеце. А Агата Дранга так хорошо звучит, так здорово. Привыкайте!»

Агата Муцениеце вышла замуж за музыканта Петра Дрангу 25 августа. Предложение возлюбленный артистки сделал 1 мая, а 23 июня пара сообщила, что у них будет ребенок. В декабре артистка родила дочь.

Артистка также воспитывает сына Тимофея и дочь Мию от актера Павла Прилучного, с которым развелась в 2020-м.

Прилучный женат на актрисе Зепюр Брутян. Артисты познакомились на съемках сериала «В клетке», а через несколько свиданий актер сделал возлюбленной предложение. Летом 2022 года пара поженилась, а в конце апреля 2023 года у них родился мальчик, которого они назвали Микаэлем.

В феврале 2026-го Павел Прилучный в программе «Шоу Воли» рассказал, что не собирался снова жениться после развода с Агатой Муцениеце.

Ранее звезда мелодрамы про СВО вспомнила, как два раза оставалась на улице после расставания.

 
