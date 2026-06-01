Муж Муцениеце об ИИ в искусстве: «Это не проблема»

Муж актрисы Агаты Муцениеце, аккордеонист и дирижер Петр Дранга заявил ТАСС, что искусственный интеллект не сможет заменить композиторов и других творцов в искусстве.

«Искусственный интеллект — это не проблема, а инструмент, который помогает ускорять рутинные процессы и облегчает работу музыканта. Но важно понимать: он не пишет музыку вместо художника. Идея, мелодия, эмоция — все это по-прежнему рождается у человека», — отметил артист.

Дранга отметил, что воспринимает ИИ как возможность развития и новое пространство для творчества. По его словам, нейросети способны справляться с рутинными задачами, но не могут создавать настоящее искусство. Также музыкант считает, что проблема использования для генерации голосов и материалов без разрешения автора должны регулироваться законом.

Продюсер и композитор Максим Фадеев стал одним из первых в российском шоу-бизнесе, кто начал применять ИИ-технологии в своем творчестве. 13 августа 2025-го он выпустил клип, созданный с помощью искусственного интеллекта, на песню «Иди на мой голос».

