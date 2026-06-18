Умер художник-постановщик мультфильма «Пес в сапогах»

Скончался член Союза кинематографистов России Игорь Макаров. Об этом сообщается на странице организации в социальной сети «ВКонтакте».

82-летний мультипликатор умер 18 июня на 83-м году жизни, уточнили в Союзе кинематографистов.

«Не стало классика мультипликации кино и телевидения, карикатуриста, шаржиста, художника, члена Союза кинематографистов России Макарова Игоря Аркадьевича», — говорится в сообщении.

Макаров окончил факультет прикладного искусства Московского высшего художественно-промышленного училища — бывшего Строгановского.

Мультипликатор был художником-постановщиком мультфильмов «Очень синяя борода, «Пес в сапогах», «Контакты...Конфликты...», «Стереотипы», «Йоксель-Моксель» и других.

Также в течение своей карьеры был художником-постановщиком Главной редакции музыкальных программ ТВ, автором декораций к программам «Артлото», «Вокруг смеха», «Бенефис» и других, выступил художником порядка 30-ти спектаклей, был главным художником телекомпании REN TV.

Ранее умер один из создателей микроистории Карло Гинзбург.