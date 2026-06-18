Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Умер художник-постановщик мультфильма «Пес в сапогах»

Скончался мультипликатор Игорь Макаров
Юрий Заритовский/РИА Новости

Скончался член Союза кинематографистов России Игорь Макаров. Об этом сообщается на странице организации в социальной сети «ВКонтакте».

82-летний мультипликатор умер 18 июня на 83-м году жизни, уточнили в Союзе кинематографистов.

«Не стало классика мультипликации кино и телевидения, карикатуриста, шаржиста, художника, члена Союза кинематографистов России Макарова Игоря Аркадьевича», — говорится в сообщении.

Макаров окончил факультет прикладного искусства Московского высшего художественно-промышленного училища — бывшего Строгановского.

Мультипликатор был художником-постановщиком мультфильмов «Очень синяя борода, «Пес в сапогах», «Контакты...Конфликты...», «Стереотипы», «Йоксель-Моксель» и других.

Также в течение своей карьеры был художником-постановщиком Главной редакции музыкальных программ ТВ, автором декораций к программам «Артлото», «Вокруг смеха», «Бенефис» и других, выступил художником порядка 30-ти спектаклей, был главным художником телекомпании REN TV.

Ранее умер один из создателей микроистории Карло Гинзбург.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хобби и увлечения помогают строить карьеру и зарабатывать больше. Как именно и что нужно делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!