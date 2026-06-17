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Культура

Умер один из создателей микроистории Карло Гинзбург

Corriere della Sera: итальянский историк Гинзбург скончался на 88-м году жизни
Roberto Serra - Iguana Press/Getty Images

Итальянский историк, один из основоположников микроистории Карло Гинзбург умер на 88-м году жизни. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

Он стал известен как один из создателей микроистории — метода анализа, изучающего прошлое через реконструкцию его повседневности на уровне частных случаев. Как отмечается в материале, Гинзбург любил изображать историю не как крепость, а как аэропорт, из которого постоянно можно отправиться в новые приключения.

Работы историка были переведены примерно на 30 языков. На русском языке вышли книги «Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI веке», «Загадка Пьеро», «Судья и историк» и сборник статей «Мифы-эмблемы-приметы: Морфология и история».

В своих исследованиях он «игнорировал дисциплинарные границы», объединяя историографическую работу с антропологией, филологией, теологией, литературой и историей искусства.

Гинзбург родился 15 апреля 1939 года в Турине. За свою карьеру он преподавал в ведущих вузах мира, в том числе в Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе.

Ранее историк Семибратов отметил ключевое значение князя Дмитрия Донского для российского государства.

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