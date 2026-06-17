Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Лебедев объяснил семилетке, что обижать девочек нельзя: «Как мужик с мужиком»

Блогер Артемий Лебедев вспомнил, что разбирался с обидчиком дочери в школе
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев допустил возможность физического воздействия в воспитании детей. Об этом он сказал в YouTube-шоу «Поколения» Эльдара Джарахова.

«В определенных пределах и при определенных обстоятельствах определенное физическое воздействие возможно. У меня не было таких случаев. Мне никогда в жизни не приходилось бить своих детей», — отметил Лебедев.

Он вспомнил случай, когда пришлось заступиться за дочь перед другим ребенком. По словам блогера, девочку обидели в школе, и он решил поговорить с обидчиком.

«Приехал поговорить с ним, как мужчина с мужчиной. Ему было лет семь-восемь. Обратился к нему на «вы» и объяснил, что мальчики не бьют девочек и что даже если ты обиделся, это не повод так поступать», — рассказал Лебедев.

Дизайнер признал, что сейчас это выглядит неправильно. Он уточнил, что инцидент произошел давно.

13 августа 2025 года Артемий Лебедев сообщил, что стал отцом в 11-й раз. У него родилась дочь: ее рост составил 53 см, а вес — 4050 гр. Имя новорожденной и личность матери блогер предпочел оставить в секрете.

Ранее сообщалось, что глава СПЧ призвал бороться с излишней цензурой.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!