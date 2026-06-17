Лебедев объяснил семилетке, что обижать девочек нельзя: «Как мужик с мужиком»

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев допустил возможность физического воздействия в воспитании детей. Об этом он сказал в YouTube-шоу «Поколения» Эльдара Джарахова.

«В определенных пределах и при определенных обстоятельствах определенное физическое воздействие возможно. У меня не было таких случаев. Мне никогда в жизни не приходилось бить своих детей», — отметил Лебедев.

Он вспомнил случай, когда пришлось заступиться за дочь перед другим ребенком. По словам блогера, девочку обидели в школе, и он решил поговорить с обидчиком.

«Приехал поговорить с ним, как мужчина с мужчиной. Ему было лет семь-восемь. Обратился к нему на «вы» и объяснил, что мальчики не бьют девочек и что даже если ты обиделся, это не повод так поступать», — рассказал Лебедев.

Дизайнер признал, что сейчас это выглядит неправильно. Он уточнил, что инцидент произошел давно.

13 августа 2025 года Артемий Лебедев сообщил, что стал отцом в 11-й раз. У него родилась дочь: ее рост составил 53 см, а вес — 4050 гр. Имя новорожденной и личность матери блогер предпочел оставить в секрете.

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