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Культура

«Плитка разбилась вдребезги»: Бузова потребует компенсацию после падения в ванной

Телеведущая Бузова потребует компенсацию с компании, укладывавшей у нее плитку
Кадр видео: Telegram-канал «НеМалахов»

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что потребует компенсацию от компании, укладывавшей плитку у нее в ванной комнате. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Бузова уже неделю находится в больнице после падения и рассечения колена в ванной, но заглянула на кастинг своего нового шоу.

«Плитка разбилась вдребезги», — возмущается артистка, объясняя, почему ей пришлось наложить 40 швов.

По информации Mash, в момент падения Бузовой дома была домработница, которая и вызвала скорую помощь.

Как отмечал директор артистки Антон Богославский, Бузовой пришлось скорректировать гастрольный график из-за состояния здоровья: ее концерт в Ростове‑на‑Дону, запланированный на 13 июня, был перенесен на 6 августа.

Ранее сообщалось, что Бузова выступила в Кремле в инвалидной коляске.

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