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Культура

Кушанашвили о травме Бузовой: «Из ноги сделать произведение Гоголя»

Шоумен Кушанашвили напомнил страдающей из-за ноги Бузовой о своей болезни
Telegram-канал «Бузова»

Шоумен Отар Кушанашвили иронично высказался об Ольге Бузовой, прокомментировав ее ситуацию с травмой ноги. Его слова публикует Telegram-канал «Светский хроник».

Он признал трудолюбие артистки, назвав ее «пчелкой трудовой». Однако шоумен считает, что Бузова чрезмерно драматизирует из-за травмы: «Из ноги сделать произведение Гоголя. Это адская боль. Ты не знаешь, [что такое адская боль]».

Кушанашвили привел в пример свой непростой опыт борьбы с болезнью: он отметил, что сам ежедневно сопротивляется «наступлению старухи с косой», но сознательно избегает жалоб.

«Я запретил себе говорить про адскую боль, потому что дети страдают, старики и женщины, которых я вижу в центре имени Блохина», — сказал шоумен.

В конце Кушанашвили пожелал Бузовой скорейшего выздоровления.

Ольга Бузова вскоре после возвращения в Москву из Доминиканы поскользнулась в душе и рассекла колено. 40-летнюю телеведущую отвезли в московскую клинику, где несколько часов оперировали.

Как отмечал директор артистки Антон Богославский, Бузовой пришлось скорректировать гастрольный график из-за состояния здоровья: ее концерт в Ростове‑на‑Дону, запланированный на 13 июня, перенесен на 6 августа.

Ранее сообщалось, что Бузова выступила в Кремле в инвалидной коляске.

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