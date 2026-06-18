Блогершу Митрошину приговорили к трем годам условно

Блогершу Сашу Митрошину признали виновной в отмывании 127 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Митрошину приговорили к трем годам условно. Суд конфискует имущество блогерши на общую сумму 115 млн рублей в собственность государства. Отмечается, что знаменитости также придется выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении блогерши поступило в суд 1 ноября прошлого года. Следствие считало, что Митрошина ушла от уплаты более 127 млн рублей налогов — часть этих денег, по версии обвинения, она легализовала путем покупки объектов недвижимости в Москве. В основу доказательственной базы легли показания свидетелей и самой обвиняемой, протоколы осмотров предметов и документов.

На первоначальном этапе расследования дела блогерша вину признала, но затем она изменила свою позицию, признавшись частично, рассказали в ведомстве. В декабре 2025 года Митрошину отправили под домашний арест.

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