Звезда «Алисы в Стране чудес» порекомендовал список фильмов для просмотра

Актер Олег Савостюк назвал «Газете.Ru» свои любимые фильмы. Его слова передает «КИОН».

«Dead Man» Джима Джармуша с Джонни Деппом в главной роли оказался первым в списке Савостюка. Он назвал картину непростой и прекрасной.

«Одна из первых, насколько я знаю, больших работ Джонни Деппа, где он играет нормального человека. Кажется, странного, всё это довольно странно», — поделился артист.

Савостюк порекомендовал драму «Великий Гэтсби» База Лурмана. По его мнению, этот фильм — нестареющая классика с «прекрасным» Ди Каприо в главной роли.

«Что сказать? Это красиво, глубоко, искренне и очень захватывающе. Не знаю, сколько раз я смотрел «Великий Гэтсби», но каждый раз я его смотрю по-новому. И, наверное, так будет всегда. С хорошей литературой, с очень высоким качеством киносъемки», — отметил актер.

Артист также посоветовал биографический фильм «127 часов» про каньониста Арона Ралстона, которого зажало валуном в удаленном щелевом каньоне.

«На мой взгляд, великая история великого человека, который просто прекрасно... По-моему, я видел фотографии этого человека живущего, и они с Франко просто одно лицо. И те испытания, которые пришлось этому человеку пройти, мне кажется, Франко их просто чувствовал так же, как это было на самом деле», — рассказал Савостюк.

«Остров проклятых» Мартина Скорсезе попал четвертым в список рекомендаций актера. Он похвалил игру Ди Каприо и назвал финал умопомрачительным.

«Я помню, что когда я посмотрел впервые этот фильм, я не поверил просто. Я начал перематывать, потому что я просто не поверил, что происходит. Прекрасный показанный дурдом, запутанный сюжет и прекрасная режиссерская, прежде всего, работа», — отметил актер.

В фильме «Укрощение строптивой» Джузеппы Мочча и Франко Кастеллано Савостюк выделил «тончайший» юмор, а также работу Адриано Челентано и Орнеллы Мути.

«Мне, кстати, посчастливилось увидеть однажды Орнеллу Мути, уже в таком преклонном возрасте. Все равно в этом возрасте она не она, ее дочь, села на шпагат на красную дорожку, и все были всегда удивлены этому решению. Родители мне его показали, и я влюбился сразу, раз и навсегда. Такая любовь с первого взгляда», — вспомнил артист.

Сериал «Бар «Один звонок» с Данилой Козловским завершил список Савостюка. По мнению актера, это прекрасная работа.

«Несмотря на то, что он снят был несколько лет назад и долго лежал на полке, он все равно очень свежий, довольно актуальный. Прекрасные актерские работы, все эти новеллы отличные, прекрасный Козловский. Режиссер — мой друг, Серега Филатов. Мне кажется, прекрасная работа художников, операторских. Мне очень все симпатично», — заявил Савостюк.

Олег Савостюк известен по проектам «Алиса в Стране чудес», «Урок», «1941. Крылья над Берлином».

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