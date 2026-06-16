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Культура

Universal показал новый трейлер «Шрека-5» после критики первого

Мультфильм «Шрек-5» выйдет 30 июня 2027 года

Компания Universal Pictures показала новый трейлер мультфильма «Шрек-5». Ролик опубликован на YouTube.

В трейлере впервые показали повзрослевших сыновей Фионы и Шрека — Фергюса и Фаркла. В новой картине Осел вместе с семьей отправятся в магическую страну «где-то далеко-далеко».

Картина выйдет 30 июня 2027 года в широкий прокат. К роли Осла вернется Эдди Мерфи. Майк Майерс снова озвучит Шрека, а Кэмерон Диас — Фиону. Зендея присоединилась к актерскому составу и сыграет дочь огров Фелицию. Братьев героини Фергюса и Фаркла озвучат комик Марселло Эрнандес и актер Скайлер Гизондо.

Первый официальный трейлер «Шрека-5» вышел в феврале 2025 года. В социальных сетях фанаты франшизы раскритиковали ролик из-за нового дизайна известных героев. Особенно их смутил вид Шрека. В новом трейлере заметно, что авторы изменили внешность огра. В ролике он стал более похож на себя из предыдущих частей.

Четыре фильма о Шреке собрали $2,9 миллиарда долларов в мировом прокате. Также «Шрек» стал мировым концертным шоу, бродвейским мюзиклом, популярной темой аттракционов в парках Universal Studios по всему миру.

Оригинальный фильм 2001 года получил первую премию «Оскар» за лучший анимационный фильм.

Ранее бренд Swarovski представил хрустальные фигурки героев «Шрека».

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