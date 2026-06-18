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Культура

Сати Казанова опровергла слухи о своих родах: «Это смешно»

Певица Сати Казанова раскрыла, что слухи о ее родах были преувеличены
Евгения Новоженина/РИА Новости

Певица Сати Казанова опровергла страшные слухи, которые ходили вокруг ее родов. В том числе она прокомментировала утверждения о том, что якобы ходила несколько дней с пуповиной, дожидаясь того, чтобы она сама отсохла. Об этом артистка рассказала kp.ru.

«В СМИ писали, будто я несколько суток ходила с пуповиной, пока она сама не отсохнет. Это смешно. Для меня был важен так называемый золотой час после рождения ребенка. Чтобы пуповина полностью отпульсировала», — объяснила Казанова.

По словам певицы, они дождались того, чтобы ребенок получил все необходимые ему микроэлементы, после чего сразу отрезали пуповину. Этот процесс занял меньше одного часа.

Артистка также поделилась, что пуповину перерезал ее муж Стефано Тиоццо. Исполнительница подчеркнула, что супруг сразу согласился на парные роды, поскольку он считал глупостью решение пропустить такой важный момент.

Казанова призвала всех мужчин не бояться и не отказываться от присутствия на родах, если есть такая возможность.

До этого Сати Казанова раскрыла, что секретом успеха ее брака со Стефано Тиоццо являются духовные ценности. Певица поделилась, что когда наступает кризис в отношениях, они с супругом могут спросить совета у духовного наставника. По словам артистки, иногда достаточно нескольких «мудрых слов», чтобы отпустить обиды.

Ранее Сати Казанова рассказала о преследованиях со стороны фанатов.

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