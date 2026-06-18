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Культура

Сати Казанова раскрыла секрет долгого брака

Певица Сати Казанова назвала духовые ценности главным успехом крепкого брака
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Сати Казанова призналась в беседе с kp.ru, что духовные ценности являются успехом ее брака со Стефано Тиоццо.

Казанова отметила, что у них с мужем могут быть разные вкусовые предпочтения, но главные жизненные ценности совпадают.

«Мы познакомились в ашраме, у нас общий духовный наставник, одинаковый взгляд на жизнь», — поделилась артистка.

Казанова рассказала, что когда наступает кризис в отношениях, они с мужем могут спросить совета у духовного наставника. По словам певицы, иногда достаточно нескольких «мудрых слов», чтобы отпустить обиды. Как отметила исполнительница, в роли духовного наставника может выступать как психолог, так и батюшка — всё зависит от традиций и религии пары.

Певица также призналась, что ее расстраивает статистика разводов по России. По ее мнению, расторжение брака не должно восприниматься слишком легкомысленно.

«Потому что сейчас для современных людей развестись — это как носочки сменить. Так не должно быть. Это очень серьезно. Если бы люди только знали, что происходит в кармическом смысле, когда такое количество сексуальных связей, отношений, браков, детей и всё в таком хаотичном, абсолютно неконтролируемом движении, это порождает еще больше хаоса, еще больше проблем, несчастья», — подчеркнула Казанова.

Ранее Сати Казанова пожелала удачи возвращению «Фабрики звезд».

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