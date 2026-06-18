Сати Казанова рассказала о преследованиях со стороны фанатов

Певица Сати Казанова раскрыла, что сталкивалась с безумным поведением своих поклонников. Некоторые фанаты артистки даже преследовали ее. Об этом она рассказала kp.ru.

По словам Казановой, однажды в ее жилищный комплекс пробрался неадекватный мужчина. Он попытался наброситься на певицу, когда та открыла ему входную дверь, выйдя из ванной в одном халате.

«Звонок в дверь, открываю в халате, с полотенцем на голове, а человек бросается ко мне с криком: Сати Казанова, я вас люблю! Я успела захлопнуть дверь с криками: Охрана, полиция! Его забрали, но поскольку у него были справки из психоневрологических диспансеров, говорили, что он нездоров, и отпускали его», — поделилась артистка.

В итоге этот фанат несколько раз пробирался к исполнительнице.

При этом Казанова отметила, что еще несколько раз сталкивалась с подобными случаями. Так, на протяжении долгого времени она отвергала одного поклонника, который везде ее преследовал и пытался произвести впечатление. Однажды этот фанат даже пробрался на женское мероприятие, переодевшись в платье и парик.

До этого Сати Казанова призналась, что не знает, чего ожидать от возвращения «Фабрики звезд». Однако артистка отметила, что ей будет посмотреть на продолжение проекта. Певица пожелала удачи команде шоу.

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