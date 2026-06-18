Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Сати Казанова рассказала о преследованиях со стороны фанатов

Певица Сати Казанова заявила, что сталкивалась с неадекватным поведением фанатов
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Сати Казанова раскрыла, что сталкивалась с безумным поведением своих поклонников. Некоторые фанаты артистки даже преследовали ее. Об этом она рассказала kp.ru.

По словам Казановой, однажды в ее жилищный комплекс пробрался неадекватный мужчина. Он попытался наброситься на певицу, когда та открыла ему входную дверь, выйдя из ванной в одном халате.

«Звонок в дверь, открываю в халате, с полотенцем на голове, а человек бросается ко мне с криком: Сати Казанова, я вас люблю! Я успела захлопнуть дверь с криками: Охрана, полиция! Его забрали, но поскольку у него были справки из психоневрологических диспансеров, говорили, что он нездоров, и отпускали его», — поделилась артистка.

В итоге этот фанат несколько раз пробирался к исполнительнице.

При этом Казанова отметила, что еще несколько раз сталкивалась с подобными случаями. Так, на протяжении долгого времени она отвергала одного поклонника, который везде ее преследовал и пытался произвести впечатление. Однажды этот фанат даже пробрался на женское мероприятие, переодевшись в платье и парик.

До этого Сати Казанова призналась, что не знает, чего ожидать от возвращения «Фабрики звезд». Однако артистка отметила, что ей будет посмотреть на продолжение проекта. Певица пожелала удачи команде шоу.

Ранее Сати Казанова поддержала тренд на использование ИИ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хобби и увлечения помогают строить карьеру и зарабатывать больше. Как именно и что нужно делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!