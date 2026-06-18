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Культура

Сати Казанова о возвращении «Фабрики звезд»: «Даже не представляю, что там происходит»

Певица Сати Казанова пожелала удачи возвращению «Фабрики звезд»
«Газета.Ru»

Певица Сати Казанова в беседе с kp.ru рассказала, что не знает, чего ожидать от возвращения «Фабрики звезд».

«Я так давно не смотрела телевизор, что даже не представляю, что там происходит. Но если они затевают возвращение «Фабрики звезд», значит, в этом есть смысл. Наверное, все взвесили и верят в успех проекта», — поделилась артистка.

Казанова отметила, что ей будет посмотреть на продолжение проекта. Она пожелала удачи команде шоу.

Сати Казанова участвовала в «Фабрике звезд» в 2002 году.

Впервые информация о возвращении «Фабрики звезд» появилась в Telegram-канале «Продюсер от бг» 2 июня. Как утверждает СМИ, премьера обновленного проекта намечена на начало 2027 года. На тот момент официального анонса от Первого канала не поступало.

4 июня генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст объявил на ПМЭФ о перезапуске шоу «Фабрика звезд». Он охарактеризовал перезапуск как историю классического соревнования продюсеров.

Ранее Пригожин оценил успех перезагрузки «Фабрики звезд».

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