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Культура

Минкультуры не захотело признавать корюшку объектом нематериального наследия

Депутат Милонов: корюшку через время признают нематериальным культурным наследием
Shutterstock/FOTODOM

Министерство культуры отказалось признать петербургскую корюшку объектом нематериального наследия культуры. Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов, который выдвигал соответствующую инициативу в прошлом году.

«Еще недавно Минкульт включал фестиваль ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-фильмов в Санкт-Петербурге в список официально проводимых в России фестивалей и кинопоказов. Конечно, трансформация от либерального морока к правильным ценностям не очень быстрая в Минкульте. Минкульт, в целом, осторожничает и чужд смелым правильным решениям. Поэтому я уверен, что сейчас, смущаясь, присылая отказ, что не хотят включать корюшку в объекты нематериального наследия, через небольшое время включат, но сделают это якобы по собственному мнению. Я, как человек скромный, очень рад, что подсказываю Минкульту правильное направление движения», — сказал Милонов.

В феврале 2025 года депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внести жареную корюшку в реестр объектов нематериального культурного наследия народов России. Обращение он направил главе Минкультуры Ольге Любимовой.

Милонов заявил, что одним из ключевых элементов истории российской культуры является Санкт—Петербург, а жареная корюшка — это «особое петербургское блюдо», получившее распространение по всей стране. Внесение в реестр позволит сохранить и защитить это традиционное блюдо, а также повысит узнаваемость регионального бренда на международном уровне, считает парламентарий.

Ранее в Петербурге зарегистрировали товарный знак «Корюшка в шоколаде».

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