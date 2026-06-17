Валдис Пельш потерял 35 млн рублей на бизнесе

Телеведущий Валдис Пельш потерял на бизнесе в 2025 году 35 млн рублей. Об этом узнала «Газета.Ru», изучив бухгалтерскую отчетность компаний артиста.

Ведущий шоу «Угадай мелодию» руководит двумя фирмами. ООО «Документалист» занимается деятельностью в области радиовещания. В 2024 году бизнес принес Пельшу 41 млн рублей, однако в 2025 году выручка резко упала до 649 тысяч рублей. Так, прибыль компании ушла в минус на 21 млн рублей.

Вторая фирма Пельша ООО «РД Студия» в прошлом году тоже работала в убыток. Выручка с 87 млн рублей упала до 10 млн рублей, а реальная прибыль составила минус 14 млн рублей. Это один из самых худших финансовых показателей бизнеса с 2019 года.

В мае СМИ также сообщили о долге Пельша по налогам. По данным SHOT, задолженность телеведущего перед ФНС составляла 2,5 млн рублей. При этом директор артиста информацию опровергал. В разговоре с журналистами он делился, что не в курсе о проблемах Пельша. Сам шоумен информацию о своих финансах не комментировал. «Газета.Ru» выяснила, что сейчас за ним не числится никаких долгов.

Ранее Валдис Пельш заявил, что у Shaman есть неудачные песни.