Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Валдис Пельш потерял 35 млн рублей на бизнесе

Телеведущий Валдис Пельш потерял 35 млн рублей на бизнесе за год
Александр Вильф/РИА «Новости»

Телеведущий Валдис Пельш потерял на бизнесе в 2025 году 35 млн рублей. Об этом узнала «Газета.Ru», изучив бухгалтерскую отчетность компаний артиста.

Ведущий шоу «Угадай мелодию» руководит двумя фирмами. ООО «Документалист» занимается деятельностью в области радиовещания. В 2024 году бизнес принес Пельшу 41 млн рублей, однако в 2025 году выручка резко упала до 649 тысяч рублей. Так, прибыль компании ушла в минус на 21 млн рублей.

Вторая фирма Пельша ООО «РД Студия» в прошлом году тоже работала в убыток. Выручка с 87 млн рублей упала до 10 млн рублей, а реальная прибыль составила минус 14 млн рублей. Это один из самых худших финансовых показателей бизнеса с 2019 года.

В мае СМИ также сообщили о долге Пельша по налогам. По данным SHOT, задолженность телеведущего перед ФНС составляла 2,5 млн рублей. При этом директор артиста информацию опровергал. В разговоре с журналистами он делился, что не в курсе о проблемах Пельша. Сам шоумен информацию о своих финансах не комментировал. «Газета.Ru» выяснила, что сейчас за ним не числится никаких долгов.

Ранее Валдис Пельш заявил, что у Shaman есть неудачные песни.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!