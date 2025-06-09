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Директор Валдиса Пельша ответил на слухи о его огромных долгах

Директор Пельша Качан не подтвердил информацию о долгах телеведущего
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Пресс-служба Первого канала

Директор телеведущего Валдиса Пельша Александр Качан ответил на слухи о якобы огромных долгах артиста. Его цитирует Ura.ru.

Он не смог подтвердить или опровергнуть наличие у 58-летнего Пельша задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС).

«Не в курсе», — сказал Качан в ответ на соответствующий вопрос.

До этого канал SHOT сообщил, что Пельш задолжал налоговой 2,5 миллиона рублей, из-за чего шоумену могут закрыть выезд из России.

При этом СМИ выяснили, что компания Пельша «РД Студия» получила в 2024 году 10 млн рублей чистой прибыли, а его ООО «Документалист» закрыло год с чистой прибылью в 9,5 млн рублей.

В ноябре 2024 года Пельш рассказывал, что съемки фильма «Ген высоты — 2. Гора всех гор» обошлись ему примерно в $700 тыс.

Ранее Shaman назвал причину не покупать квартиру в Москве.

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