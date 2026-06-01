Валдис Пельш о творчестве Shaman: «Не нашел свой стиль»

Телеведущий Валдис Пельш заявил, что у певца Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) еще не сформировался собственный стиль. Его слова передает «Пятый канал».

Пельш признался, что считает некоторые песни Shaman неудачными.

«Они не получились у него, именно потому что он себя еще не нашел. Он очень ярко стартовал, он пытается, и ему это удается, закрепиться на этой высоте. Но дальше — это огромный труд, в нем есть ошибки», — поделился шоумен.

Пельш уточнил, что симпатизирует Дронову. Он назвал артиста творческим человеком. Телеведущий также поддержал певца в скандале, когда тот лизнул Байкал. Шоумен считает, что артист не сделал ничего предосудительного.

«В КВН звучит пятая или шестая шутка, я всегда смеюсь. Но в этом нет ничего такого ужасного», — отметил телеведущий.

В мае композитор Виктор Дробыш выразил опасения относительно творческого вектора певца Shaman. Он посоветовал артисту быть осторожнее с политическими темами в музыке. По его мнению, песни сильнее, когда они касаются универсальных тем: чувств, человеческих отношений, простых и понятных историй.

