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Культура

В Москве открылась выставка, где состав участников держат в секрете

Выставка «Бестиарий» стартовала 4 июня в Дарвиновском музее Москвы
Дарвиновский музей

В Дарвиновском музее начала работу 4 июня 2026 года ежегодная выставка анималистического искусства «Бестиарий». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

На одной площадке зрители встретят самых разных существ: от реальных животных до фантастических созданий из мифов и легенд. Здесь соседствуют носороги и единороги, драконы и питоны, куницы и жар-птицы. Как отмечают создатели, это многообразие напоминает средневековые бестиарии — иллюстрированные книги с описаниями реальных и вымышленных животных.

Состав участников заранее неизвестен: решение принимает выставочный комитет накануне открытия. Куратор проекта — скульптор Петр Хохловкин, который уже более 25 лет знакомит публику с творчеством современных художников-анималистов.

В мае сообщалось, что Дарвиновский музей пригласил москвичей и гостей столицы на программу «Лето на крыше». Посетителям предлагают просмотр экспозиции с отдыхом на открытом воздухе. Кроме того, проект предусматривает тематические четверги. Специально для этого дня командой музея разработана особая программа, отвечающая современным тенденциям городского отдыха.

Ранее сообщалось, что Драгунский посоветовал российским подросткам прочесть две необычные книги.

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