Дарвиновский музей откроет «Лето на крыше» с панорамным видом на Москву

Дарвиновский музей устроит игры, киносеансы и мастер-классы в рамках «Лета на крыше»

Дарвиновский музей пригласил москвичей и гостей столицы на программу «Лето на крыше». О том, что ждет гостей музея, «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе учреждения культуры.

Уже с 19 мая посетители могут совместить просмотр экспозиции с отдыхом на открытом воздухе: уютная обстановка и панорамный вид на город создадут идеальные условия для проведения досуга. Активные и настольные игры будут интересны как большим компаниям, так и посетителям, которые ценят уединение, а также семьям с детьми и молодежи.

Кульминацией проекта станут тематические четверги, добавили в пресс-службе. Специально для этого дня командой музея разработана особая программа, отвечающая современным тенденциям городского отдыха: настольные игры, мастер-классы для детей и взрослых, киносеансы под открытым небом, музыкальные вечера, встречи читательского клуба.

«Лето на крыше» в Дарвиновском музее называют новый шагом в развитии локации как открытого культурного пространства, где наука и искусство станут частью повседневной жизни горожан, а музей — местом притяжения в любое время года.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдет выставка о творчестве Веры Мухиной.