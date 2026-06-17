Сергей Орлов сыграет свадьбу на Пхукете за $500 тысяч

Стендап-комик Сергей Орлов сыграет свадьбу с женой Анастасией спустя 12 лет после росписи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Орлов решил обновить клятвы с супругой на Пхукете. Свадьба пройдет 14 февраля 2027 года. Как отмечает издание, артист потратит $500 тысяч (около 36 миллионов рублей по текущему курсу — «Газета.Ru»). Торжество организуют на 40 гостей.

По данным Mash, близкие и родственники Орлова будут проживать на вилле за $70 тысяч (около 5 миллионов рублей) в неделю. Кейтеринг обойдется юмористу в 600 тысяч рублей. Для праздника комик также нанял рэперов Маркула и Sqwoz Bab. Каждый из них получит по 3,5 млн за выступление.

В мае 2026-го Сергей Орлов присоединился к членам жюри шоу «Хочу на ТНТ». Он будет оценивать участников с Ольгой Бузовой, Мариной Кравец и Сергеем Светлаковым. Ведущей проекта станет Анна Хилькевич.

В шоу талантов «Хочу на ТНТ» люди со всей страны поборются за 10 миллионов рублей, контракт с «Инсайт Люди» и шанс стать новым лицом телеканала.

Ранее Сергей Орлов заявил о кризисе стендапа.