Сергей Орлов впервые стал членом жюри на ТВ

Стендап-комик Сергей Орлов присоединился к членам жюри шоу «Хочу на ТНТ». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

Орлов будет оценивать участников с Ольгой Бузовой, Мариной Кравец и Сергеем Светлаковым. Ведущей проекта станет Анна Хилькевич.

«Мне всегда нравились люди, которые умеют удивлять. Причем неважно чем: голосом, харизмой, странным навыком или абсолютной уверенностью в себе. В интернете сейчас каждый второй — звезда, но одно дело снять ролик дома, а другое — выйти перед живой аудиторией и реально зацепить. Вот таких людей и хочется увидеть. Ну и, честно говоря, я сам люблю все немного ненормальное — поэтому жду тех, после кого мы выйдем с кастинга и скажем: «Это что сейчас вообще было?» — рассказал Орлов.

В шоу талантов «Хочу на ТНТ» люди со всей страны поборются за 10 миллионов рублей, контракт с «Инсайт Люди» и шанс стать новым лицом телеканала.

Оффлайн-кастинги проекта пройдут с 30 мая по 6 июня в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Нижнем Новгороде. В них сможет принять участие любой желающий вне зависимости от возраста, профессии и жанра выступления.

Ранее стало известно, что Полина Диброва и Анна Седокова вступят в борьбу за 10 млн рублей.

 
