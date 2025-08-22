Улицу в Екатеринбурге назвали в честь Алексея Балабанова

В Екатеринбурге появилась улица, названная в честь режиссера Алексея Балабанова. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Новая улица расположится в Чкаловском районе города в границах между Лучистой улицей, проектируемой магистральной улицей общегородского значения, руслом реки Шиловки, проектируемым проездом, Полевским трактом, улицей Перспективной и ЕКАД.

Также в Академическом районе города две новые улицы получили имена академиков Игоря Курчатова и Николая Вавилова. Улица Академика Курчатова начинается от улицы Амундсена и переходит в улицу Академика Вавилова.

3 сентября 2024 года комиссия по топонимике Екатеринбурга одобрила установку памятника режиссеру Алексею Балабанову. Он будет располагаться перед зданием Свердловской киностудии, где кинодеятель начинал свою карьеру. Открытие памятника планируется приурочить к объявлению 2026-го годом уральского рока.

Балабанов стал известен благодаря таким фильмам, как «Брат», «Брат 2», «Жмурки», «Груз 200» и «Про уродов и людей».

Ранее сообщалось, что в России могут запретить фильмы Алексея Балабанова.