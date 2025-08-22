На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Улицу в Екатеринбурге назвали в честь Алексея Балабанова

В Екатеринбурге появилась улица имени режиссера Алексея Балабанова
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В Екатеринбурге появилась улица, названная в честь режиссера Алексея Балабанова. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Новая улица расположится в Чкаловском районе города в границах между Лучистой улицей, проектируемой магистральной улицей общегородского значения, руслом реки Шиловки, проектируемым проездом, Полевским трактом, улицей Перспективной и ЕКАД.

Также в Академическом районе города две новые улицы получили имена академиков Игоря Курчатова и Николая Вавилова. Улица Академика Курчатова начинается от улицы Амундсена и переходит в улицу Академика Вавилова.

3 сентября 2024 года комиссия по топонимике Екатеринбурга одобрила установку памятника режиссеру Алексею Балабанову. Он будет располагаться перед зданием Свердловской киностудии, где кинодеятель начинал свою карьеру. Открытие памятника планируется приурочить к объявлению 2026-го годом уральского рока.

Балабанов стал известен благодаря таким фильмам, как «Брат», «Брат 2», «Жмурки», «Груз 200» и «Про уродов и людей».

Ранее сообщалось, что в России могут запретить фильмы Алексея Балабанова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами