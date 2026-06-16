В Екатеринбурге открыли памятник Балабанову

В Екатеринбурге на площади у Дворца молодежи открыли памятник режиссеру Алексею Балабанову. Монумент появился недалеко от дома, где он когда-то жил, сообщает РИА Новости.

На открытие памятника знаменитому режиссеру пришли сотни горожан. Монумент установили в рамках Года уральского рока и 40-летия Свердловского рок-клуба. Над памятником работал скульптор Мейрам Баймуханов.

Скульптура изображает режиссера, который сидит в пустом трамвае. На таком же грузовом трамвае, по замыслу автора монумента, главный герой фильма «Брат» Данила Багров спасся от бандитов.

На церемонию открытия памятника приехали помощник президента Владимир Мединский, режиссер Никита Михалков, полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.

Также в открытии монумента приняли участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов и его первый заместитель Рустам Галямов, лично курировавший создание памятника.

Алексей Балабанов является уроженцем Екатеринбурга. Он стал известен благодаря таким фильмам, как «Брат», «Брат 2», «Жмурки», «Груз 200» и «Про уродов и людей».

Ранее в Екатеринбурге появилась улица, названная в честь Балабанова.