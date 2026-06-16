Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

В Екатеринбурге открыли памятник Балабанову

В Екатеринбурге открыли памятник режиссеру Алексею Балабанову
Кирилл Кухмарь/ТАСС

В Екатеринбурге на площади у Дворца молодежи открыли памятник режиссеру Алексею Балабанову. Монумент появился недалеко от дома, где он когда-то жил, сообщает РИА Новости.

На открытие памятника знаменитому режиссеру пришли сотни горожан. Монумент установили в рамках Года уральского рока и 40-летия Свердловского рок-клуба. Над памятником работал скульптор Мейрам Баймуханов.

Скульптура изображает режиссера, который сидит в пустом трамвае. На таком же грузовом трамвае, по замыслу автора монумента, главный герой фильма «Брат» Данила Багров спасся от бандитов.

На церемонию открытия памятника приехали помощник президента Владимир Мединский, режиссер Никита Михалков, полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.

Также в открытии монумента приняли участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов и его первый заместитель Рустам Галямов, лично курировавший создание памятника.

Алексей Балабанов является уроженцем Екатеринбурга. Он стал известен благодаря таким фильмам, как «Брат», «Брат 2», «Жмурки», «Груз 200» и «Про уродов и людей».

Ранее в Екатеринбурге появилась улица, названная в честь Балабанова.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Кто платит в ресторане и как обсуждать зарплату? Главные правила финансового этикета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!