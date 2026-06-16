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Культура

«Они все придут ко мне»: Цискаридзе раскрыл, как общается со своими учениками

Хореограф Цискаридзе заявил, что открыто общается со своими воспитанниками
Российское общество «Знание»

Руководитель Академии русского балета, народный артист России Николай Цискаридзе поделился секретами взаимодействия со своими учениками. Хореограф стремится не выстраивать барьер между собой и своими воспитанниками, отдавая предпочтение открытому общению. Об этом он рассказал kp.ru.

По словам Цискаридзе, ему смешно слышать о том, что кто-то из учеников его боится. Балетмейстер отметил, что сам подходит к детям и разговаривает с ними. При этом хореограф призывает подопечных к ответственности, а также приучает к порядку и тому, что они должны встать, когда он приходит.

Цискаридзе объяснил, что манере общения на равных он научился у собственных наставников и матери, которая работала учительницей. Теперь артист объясняет свои воспитанникам, что может ругаться на них не ради демонстрации власти, а для того чтобы выжать из них максимум возможного.

По мнению балетмейстера, успех учеников является и его личным успехом как наставника. Также публичное фиаско воспитанника неизбежно бросает тень и на самого учителя.

«Понимаете, я знаю, когда они упадут. И знаю, что они все придут ко мне, пусть даже в мыслях, но придут все, в этом у меня даже сомнений нет», — сказал хореограф.

До этого Николай Цискаридзе заявил, что искусственный интеллект никогда не сможет повлиять на настоящий балет. Артист отметил, что основой настоящего танца в первую очередь является умение правильно двигаться, а не количество оборотов и прыжков.

Ранее Цискаридзе высказался о «Гамлете» с Борисовым.

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