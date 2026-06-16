«Они все придут ко мне»: Цискаридзе раскрыл, как общается со своими учениками

Руководитель Академии русского балета, народный артист России Николай Цискаридзе поделился секретами взаимодействия со своими учениками. Хореограф стремится не выстраивать барьер между собой и своими воспитанниками, отдавая предпочтение открытому общению. Об этом он рассказал kp.ru.

По словам Цискаридзе, ему смешно слышать о том, что кто-то из учеников его боится. Балетмейстер отметил, что сам подходит к детям и разговаривает с ними. При этом хореограф призывает подопечных к ответственности, а также приучает к порядку и тому, что они должны встать, когда он приходит.

Цискаридзе объяснил, что манере общения на равных он научился у собственных наставников и матери, которая работала учительницей. Теперь артист объясняет свои воспитанникам, что может ругаться на них не ради демонстрации власти, а для того чтобы выжать из них максимум возможного.

По мнению балетмейстера, успех учеников является и его личным успехом как наставника. Также публичное фиаско воспитанника неизбежно бросает тень и на самого учителя.

«Понимаете, я знаю, когда они упадут. И знаю, что они все придут ко мне, пусть даже в мыслях, но придут все, в этом у меня даже сомнений нет», — сказал хореограф.

До этого Николай Цискаридзе заявил, что искусственный интеллект никогда не сможет повлиять на настоящий балет. Артист отметил, что основой настоящего танца в первую очередь является умение правильно двигаться, а не количество оборотов и прыжков.

Ранее Цискаридзе высказался о «Гамлете» с Борисовым.