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Культура

Цискаридзе об ИИ в балете: «Я очень многому не верю»

Хореограф Цискаридзе заявил, что ИИ не сможет повлиять на балет
Российское общество «Знание»

Руководитель Академии русского балета, народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что искусственный интеллект (ИИ) никогда не сможет повлиять на настоящий балет. Такое мнение хореограф выразил в беседе с kp.ru.

По словам Цискаридзе, он видел большое количество роликов в социальных сетях, на которых танцы были скорректированы с помощью ИИ. При этом некоторые пользователи меняли с помощью нейросети не только внешний вид, но и движения.

«Был потрясен как они в своих роликах ноги себе вытягивали, лица улучшали. Поразительно, насколько техника пошла далеко, даже видеоматериал можно скорректировать, и ты выглядишь более интересно и убедительно. Потому я очень многому не верю, если это не живой отрывок из спектакля», — поделился артист.

Хореограф подчеркнул, что основой настоящего танца в первую очередь является умение правильно двигаться, а не количество оборотов и прыжков. Цискаридзе заявил, что в балете крайне важно, как именно артист входит в движение и выходит из него, а также какой смысл вложен в каждый жест. По мнению балетмейстера, сегодня таким мастерством владеют единицы.

В мае Николай Цискаридзе признался, что верит во многие приметы. По словам хореографа, артисты балета очень суеверны и соблюдают абсолютно все негласные правила. Так, каждый из танцоров знает, с какой именно ноги нужно выйти на сцену, чтобы выступление прошло гладко.

Ранее Цискаридзе раскрыл секрет смены имени.

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