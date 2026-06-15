Цискаридзе об ИИ в балете: «Я очень многому не верю»

Руководитель Академии русского балета, народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что искусственный интеллект (ИИ) никогда не сможет повлиять на настоящий балет. Такое мнение хореограф выразил в беседе с kp.ru.

По словам Цискаридзе, он видел большое количество роликов в социальных сетях, на которых танцы были скорректированы с помощью ИИ. При этом некоторые пользователи меняли с помощью нейросети не только внешний вид, но и движения.

«Был потрясен как они в своих роликах ноги себе вытягивали, лица улучшали. Поразительно, насколько техника пошла далеко, даже видеоматериал можно скорректировать, и ты выглядишь более интересно и убедительно. Потому я очень многому не верю, если это не живой отрывок из спектакля», — поделился артист.

Хореограф подчеркнул, что основой настоящего танца в первую очередь является умение правильно двигаться, а не количество оборотов и прыжков. Цискаридзе заявил, что в балете крайне важно, как именно артист входит в движение и выходит из него, а также какой смысл вложен в каждый жест. По мнению балетмейстера, сегодня таким мастерством владеют единицы.

В мае Николай Цискаридзе признался, что верит во многие приметы. По словам хореографа, артисты балета очень суеверны и соблюдают абсолютно все негласные правила. Так, каждый из танцоров знает, с какой именно ноги нужно выйти на сцену, чтобы выступление прошло гладко.

Ранее Цискаридзе раскрыл секрет смены имени.