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Культура

Цискаридзе о «Гамлете» с Борисовым: «Не моя эстетика»

Хореограф Цискаридзе похвалил команду спектакля «Гамлет» с Юрой Борисовым
Александр Гальперин/РИА Новости

Артист балета и хореограф Николай Цискаридзе в интервью Надежде Стрелец похвалил команду спектакля «Гамлет» в МХТ им. Чехова.

Цискаридзе уточнил, что не остался в восторге от спектакля и принял его не на 100%. Однако, по его мнению, команда постановки «безумно хорошо и слажено» поработала над проектом.

Хореограф уточнил, что не является поклонником или защитником Юры Борисова, который сыграл в постановке.

Артист балета также считает, что спектакль преждевременно категорично разобрали. Как пояснил Цискаридзе, драматической постановке нужно время и несколько показов, чтобы артисты могли раскрыться и сделать работу над ошибками.

«То, что это стало бурлить, это потому что многие считают: «Как хорошо, наконец кто-то сказал правду!» А другие: «Он явно преследует какую-то цель». Грустно. Другое дело, что у меня как у зрителя есть предпочтения. Эстетика этого «Гамлета» — не моя. У меня восприятие Шекспира — монументальное. Я сам танцевал в Шекспире очень много», — поделился хореограф.

После премьеры «Гамлета» актер Олег Меньшиков раскритиковал спектакль. Он назвал постановку Андрея Гончарова театральной катастрофой. Актер добавил, что некоторые зрители призывают искать в спектакле дополнительные смыслы. По мнению Меньшикова же, в постановке «нет ни одной мысли».

Ранее Табаков встал на защиту «Гамлета» с Борисовым.

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