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Культура

Экс-бойфренд Шурыгиной о ее задержании за порно: «Позорила меня»

Предприниматель Гусев: Шурыгину снимала в порно украинская компания
Диана Шурыгина/VK

Экс-бойфренд блогерши Дианы Шурыгиной предприниматель Святослав Гусев прокомментировал ее задержание за порно. Мужчину цитирует Super.

Гусев заявил, что во время их романа Шурыгина не занималась порно, а через два месяца после расставания якобы начала работать с украинском агентством и производила контент на вилле на Бали.

«Я еще в августе прошлого года в Москве говорил ей, чтобы она не снимала такие ролики, потому что <...> во-первых, позорит меня, хоть мы и разошлись. А во-вторых, со мной связывались какие-то непонятные люди, говорили, что их кидают на контент. Переводят деньги, а в ответ им ничего не отправляют», — рассказал он.

По словам Гусева, он переживал, что из-за специфики деятельности с Шурыгиной может что-то произойти, однако не ожидал, что на нее заведут уголовное дело. Он также утверждает, что эротический контент приносил блогерше примерно два миллиона в месяц в среднем и около пяти миллионов — на пике. Свое заявление о воровстве на Шурыгину он готов забрать.

18 мая стало известно, что Святослав Гусев обвинил Диану Шурыгину в краже денег и имущества на общую сумму в несколько миллионов рублей. Среди пропавшего имущества он перечислил сейф с 1,1 млн рублей наличными, ноутбук, игровую приставку, сабвуфер и другую технику.

В марте 2016 года 16-летняя Диана подверглась изнасилованию на вечеринке, виновного приговорили к лишению свободы. Шурыгина стала героиней нескольких выпусков передачи «Пусть говорят», ее история активно обсуждалась в медиа. После телеэфиров девушка завела блог и страницу на OnlyFans, пробовала себя в качестве певицы и диджея, вышла замуж и развелась.

Сейчас Шурыгина обвиняется в распространении порнографии, ей может грозить до шести лет лишения свободыю

Ранее России впервые вынесли приговор за публикацию сгенерированного нейросетью порно.

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