В России впервые вынесли приговор за публикацию сгенерированного нейросетью порно

В России впервые осудили двух россиян за создание порно с помощью нейросетей

В России вынесли первые приговоры за создание с помощью нейросетей порнографических материалов. Об этом сообщают пресс-службы судов Брянской и Липецкой областей.

Так, 17-летнего юношу из Брянской области приговорили к двум годам лишения свободы условно за распространение сгенерированных нейросетью порноматериалов. Как установил суд, фигурант получил от знакомого фото и видео интимного характера с участием несовершеннолетней потерпевшей. После этого он использовал нейросеть для создания с их помощью порнографии, а затем разослал материалы через личные сообщения и чат в одном из мессенджеров «в качестве шутки» над потерпевшей.

В ходе разбирательства подросток полностью признал свою вину. Суд признал молодого человека виновным по статье об распространении материалов с порнографическим изображением несовершеннолетнего, совершенным с использованием Сети. Кроме того, в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Вторым осужденным за похожее преступление стал 48-летний мужчина. Он создал в социальных сетях группу с эротическими изображениями, созданными нейросетями. Однако в качестве референсов для искусственного интеллекта он использовал фотографии девяти человек.

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Как итог, суд приговорил его к трем годам условного срока, а также запретил ему на пять лет администрировать группы в социальных сетях.

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