Экс-бойфренд Дианы Шурыгиной обвинил ее в воровстве

Экс-бойфренд блогерши Дианы Шурыгиной обвинил ее в воровстве. Об этом сообщило издание Super.

Бывший избранник сетевой знаменитости Святослав Гусев подал на нее заявление в полицию, обвинив в краже денег и имущества на общую сумму в несколько миллионов рублей. Среди пропавшего имущества он перечислил сейф с 1,1 млн рублей наличными ноутбук, игровую приставку, сабвуфер и другую технику.

По словам Гусева, в момент пропажи вещей он был в командировке, а Диана — в Москве. Потом девушка улетела на Бали, и мужчина заметил пропажу.

«Доступ к квартире был у нее и людей, которым она этот доступ предоставляла. Есть вероятность, что это [ее ассистентки] Вика или Лера, но это, опять же, вероятность», — сказал он.

Гусев переживает, что вещи, среди которых есть и имущество его знакомых, могли быть проданы за десятую часть их стоимости. Шурыгина обвинения опровергла, но удалила переписку с экс-возлюбленным.

Мужчина предположил, что деньги могли быть потрачены на злоупотребление разрешенными веществами, на которое у Шурыгиной якобы уходит до 400 тысяч рублей в неделю и которое якобы стало причиной расставания пары.

В марте 2016 года 16-летняя Диана подверглась изнасилованию на вечеринке, виновного приговорили к лишению свободы. Шурыгина стала героиней нескольких выпусков передачи «Пусть говорят», ее история активно обсуждалась в медиа. После телеэфиров девушка завела блог и страницу на OnlyFans, пробовала себя в качестве певицы и диджея, вышла замуж и развелась.

