Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Экс-бойфренд Дианы Шурыгиной обвинил ее в воровстве

На блогершу Диану Шурыгину подали заявление с обвинениями в краже
Диана Шурыгина/VK

Экс-бойфренд блогерши Дианы Шурыгиной обвинил ее в воровстве. Об этом сообщило издание Super.

Бывший избранник сетевой знаменитости Святослав Гусев подал на нее заявление в полицию, обвинив в краже денег и имущества на общую сумму в несколько миллионов рублей. Среди пропавшего имущества он перечислил сейф с 1,1 млн рублей наличными ноутбук, игровую приставку, сабвуфер и другую технику.

По словам Гусева, в момент пропажи вещей он был в командировке, а Диана — в Москве. Потом девушка улетела на Бали, и мужчина заметил пропажу.

«Доступ к квартире был у нее и людей, которым она этот доступ предоставляла. Есть вероятность, что это [ее ассистентки] Вика или Лера, но это, опять же, вероятность», — сказал он.

Гусев переживает, что вещи, среди которых есть и имущество его знакомых, могли быть проданы за десятую часть их стоимости. Шурыгина обвинения опровергла, но удалила переписку с экс-возлюбленным.

Мужчина предположил, что деньги могли быть потрачены на злоупотребление разрешенными веществами, на которое у Шурыгиной якобы уходит до 400 тысяч рублей в неделю и которое якобы стало причиной расставания пары.

В марте 2016 года 16-летняя Диана подверглась изнасилованию на вечеринке, виновного приговорили к лишению свободы. Шурыгина стала героиней нескольких выпусков передачи «Пусть говорят», ее история активно обсуждалась в медиа. После телеэфиров девушка завела блог и страницу на OnlyFans, пробовала себя в качестве певицы и диджея, вышла замуж и развелась.

Ранее протеже Киркорова назвали главным фриком российской эстрады.

 
Теперь вы знаете
В России уже умирали от Эболы. Стоит ли россиянам бояться нового штамма, от которого нет лекарств и вакцин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!