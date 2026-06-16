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Культура

Режиссер Юрий Грымов готовит спектакль о Штирлице

Премьера спектакля «17 мгновений весны» пройдет 17 октября
Театр «Модерн»

Театр «Модерн» покажет спектакль по роману Юлиана Семенова «17 мгновений весны». Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе театра.

Премьеры спектакля пройдут 17 и 18 октября. В качестве режиссера выступил Юрий Грымов. В постановке покажут многие линии и сцены из оригинального романа, которые не вошли в знаменитый фильм Татьяны Лиозновой. Предположительно, спектакль будет трехактным.

Актерский состав не уточняется. На данный момент в театре проходит кастинг на роль Штирлица.

«Мы шифруемся, кто будет играть Штирлица. У нас сложная и ответственная задача, требующая серьезного подхода, в том числе к подбору актеров. И мы готовы использовать самые продвинутые технологии ради результата», — поделился Грымов.

Постановка станет ретроспективой событий весны 1945 года. Команда постановки активно сотрудничает с экспертами и консультантами внешней разведки.

В мае 2026 года Макс Отто фон Штирлиц, герой телесериала «Семнадцать мгновений весны», стал самым обсуждаемым персонажем в социальных сетях.

Ранее екатеринбуржцы попросили Минкульт спасти «Коляда-театр».

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