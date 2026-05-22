«Штирлиц никогда не был так близок к провалу»: названы самые популярные герои соцсетей

Макс Отто фон Штирлиц, герой телесериала «Семнадцать мгновений весны», стал самым обсуждаемым персонажем в социальных сетях. Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба онлайн-кинотеатра «КИОН».

На Штирлица пришлось 33 % всех упоминаний. На втором месте — Глеб Жеглов (8%), на третьем — Саша Белый (7%). Няня Вика и Антибиотик из «Бандитского Петербурга» набрали по 6%.

В топ-10 также вошли Шурик, Кузя из «Универа», Гена Букин, Анатолий Ефремович Новосельцев и Людмила Прокофьевна Калугина.

«ВКонтакте» стала главной площадкой для обсуждения героев: здесь упомянули Штирлица (69%), Глеба Жеглова (80%), Шурика (78%) и Кузю (85%). Лидером по обсуждениям стал Штирлиц (35 %), за ним следуют Глеб Жеглов, Шурик, Саша Белый и Антибиотик.

В «Одноклассниках» особое внимание привлекла Няня Вика. Она заняла второе место с 26% упоминаний, уступив только Штирлицу (29%). В пятерку лидеров также вошли Антибиотик, Глеб Жеглов и Катя Пушкарева.

Telegram оказался популярной площадкой для обсуждения более «брутальных» героев. Лидером снова стал Штирлиц (30%), на втором месте — Гена Букин (16%), на третьем — Саша Белый (12%). За ними следуют Данила Багров и Шурик.

По данным сервиса LiveDune, Кузя из сериала «Универ» стал самым популярным героем вертикальных видео за год. Он набрал 36% всех клипов с участием топ-10 персонажей. На втором месте оказался Штирлиц с 19% популярности. Его знаменитая фраза «Штирлиц никогда не был так близок к провалу» стала мемом. Замыкает тройку лидеров Шурик с 17% голосов.

