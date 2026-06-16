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Культура

Цыпкин о критике в адрес своих работ: «Не вижу смысла в нее окунаться»

Писатель Цыпкин заявил, что редко сталкивается с критикой
Газета.Ru

Писатель, сценарист и продюсер Александр Цыпкин признался, что редко сталкивается с негативными отзывами о своих произведениях. При этом его не волнует подобная критика. Об этом писатель рассказал в беседе с «Леди Mail».

По словам Цыпкина, он редко сталкивается с критикой и «избавлен» от нее. При этом сценарист не видит смысла погружаться в нелестные отзывы о своих работах.

Писатель объяснил, что отправляет свои произведения лишь нескольким людям, мнение которых для него действительно важно. В остальном Цыпкин оценивает кассовые сборы.

«Если спектакль востребованный, я увижу это по сумме в кассе или по просмотрам в Сети. Также, безусловно, беру во внимание объективные индикаторы. Если спектакль идет с большим успехом, значит, текст получился. Если книжка продается, значит, рассказ удался. Если сериал занимает топовую позицию в рейтинге, значит, он зрителям понравился», — подчеркнул он.

Сценарист добавил, что большая часть критики со стороны интернет-пользователей не является конструктивной. Однако, по словам писателя, если в подобных отзывах есть правда, он вряд ли сможет исправить то, что вызвало недовольство у читателей.

В марте Александр Цыпкин сравнил российский и советский кинематограф. Сценарист не считает себя поклонником Советского Союза, но признает, что сейчас таких фильмов нет во многом из-за производственных скоростей.

Ранее автор «Беспринципных» рассказал о своих штрафах.

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