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Культура

Авторы «Чебурашки» могут не остановиться на трех фильмах

В «Союзмультфильме» рассказали, что «Чебурашка» получит продолжение после триквела
Централ Партнершип

Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева не исключила, что фильм «Чебурашка» может получить продолжение после выхода триквела. Ее цитирует РИА Новости.

Она подтвердила, что «Чебурашка 3» выйдет на экраны 1 января 2027 года. В этой части, по словам Слащевой, появится настоящая семья Чебурашки.

«Это будет очень теплый семейный фильм. Честно скажу, мы не собираемся на этом останавливаться, поэтому, скорее всего, будет продолжение полнометражной франшизы», — подчеркнула председатель совета директоров.

Первая часть «Чебурашки» остается самым кассовым фильмом за всю историю российского проката — он собрал 6,8 млрд рублей. Вторая часть, вышедшая на экраны в 2026 году, собрала 6 млрд рублей.

В начале июня сообщалось, что еще один советский мультгерой получит полнометражный фильм.

Ранее в России предложили создать «Чебурляндию».

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