В третьей части «Чебурашки» появится вся семья ушастого героя

Третья часть семейной комедии «Чебурашка» выйдет в широкий прокат 1 января 2027 года. Об этом сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на дистрибьютора «Атмосфера кино».

Издание также публикует тизер картины. Сюжет фильма разворачивается вокруг приезда в приморский город настоящей семьи Чебурашки: его родителей, дедушки и старшего брата. Пока Чебурашка знакомит родных со своими друзьями, крокодил Гена переживает личную драму — он вновь обретает любовь, несмотря на сомнения в том, что такое возможно в его возрасте.

Режиссером картины вновь выступил Дмитрий Дьяченко, а к своим ролям вернулись: Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина (озвучивает Чебурашку), Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков и другие.

Фильм «Чебурашка 2» вышел на экраны 1 января 2026 года — почти через три года после выхода первой картины. Его кассовые сборы превысили 5,7 млрд рублей. Первый фильм «Чебурашка» вышел 1 января 2023 года и стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката.

