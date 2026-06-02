Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Культура

В третьей части «Чебурашки» появится вся семья ушастого героя

Премьера семейной комедии «Чебурашка-3» состоится 1 января 2027 года
Союзмультфильм

Третья часть семейной комедии «Чебурашка» выйдет в широкий прокат 1 января 2027 года. Об этом сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на дистрибьютора «Атмосфера кино».

Издание также публикует тизер картины. Сюжет фильма разворачивается вокруг приезда в приморский город настоящей семьи Чебурашки: его родителей, дедушки и старшего брата. Пока Чебурашка знакомит родных со своими друзьями, крокодил Гена переживает личную драму — он вновь обретает любовь, несмотря на сомнения в том, что такое возможно в его возрасте.

Режиссером картины вновь выступил Дмитрий Дьяченко, а к своим ролям вернулись: Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина (озвучивает Чебурашку), Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков и другие.

Фильм «Чебурашка 2» вышел на экраны 1 января 2026 года — почти через три года после выхода первой картины. Его кассовые сборы превысили 5,7 млрд рублей. Первый фильм «Чебурашка» вышел 1 января 2023 года и стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката.

Ранее сообщалось, что Елизавета Боярская раскрыла свою «супермечту».

 
Теперь вы знаете
Критика ЕГЭ, схема с отключением горячей воды и аномальная погода в регионах. Что нового к утру 2 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!