Еще один советский мультгерой получит полнометражный фильм

В России снимут игровой фильм о коте Леопольде

Съемки игрового фильма «Леопольд» по мотивам мультфильма «Приключения кота Леопольда» начнутся в России осенью 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Киноцех».

Еще один советский мультгерой получит собственный полнометражный фильм благодаря совместной работе компании Welcome Media и белорусской студии «Киноцех». Постановщиком станет Владислав Богуш («На деревню дедушке»).

В основу сюжета лягут рассказы Анатолия Резникова, создавшего и мультипликационного персонажа. Действие перенесут в наше время, большинство персонажей воплотят актеры, чьи имена пока не называют.

По словам продюсера Андрея Липова, авторы хотят сохранить все, за что любят истории о коте Леопольде несколько поколений зрителей.

«Доброту, мудрость и знаменитое «Ребята, давайте жить дружно!», — и при этом рассказать новую большую и зрелищную историю для современной семейной аудитории», — говорит он.

Продюсер Максим Максимов добавил, что создатели готовят фильм о дружбе и умении находить общий язык даже в самых непростых ситуациях.

«Эти ценности вне времени и понятны любому поколению, что делает кота Леопольда совершенно универсальным киногероем», — заключил он.

До этого в России вышло несколько фильмов о героях, ставших популярными благодаря советским мультфильмам — «Чебурашка», «Домовенок Кузя», «Летучий корабль», «Бременские музыканты» и др.

