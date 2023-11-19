«Ответ сторонникам Скочиленко». Судья по делу художницы идет на повышение

Судью Оксану Демяшеву, приговорившую художницу Сашу Скочиленко к семи годам колонии, рекомендовали повысить. Квалификационная коллегия судей Петербурга опубликовала рекомендацию о назначении на следующий день после приговора. При этом защитники Скочиленко обращались к комиссии с просьбой дать правовую оценку действиям Демяшевой: на заседаниях она не давала перерывы на прием лекарств и угрожала выдворить адвокатов. Депутат Вишневский назвал карьерный рост судьи ответом сторонникам Скочиленко. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Карьерный рост

Судья Оксана Демяшева, которая вынесла приговор художнице Александре Скочиленко, рекомендована к назначению на пост заместителя председателя Калининского районного суда Санкт-Петербурга. Такую рекомендацию дала квалификационная коллегия судей города, сказано в документе от 17 ноября, опубликованном на сайте коллегии.

В коллегии отметили, что Демяшева является единственным претендентом на эту должность. В случае избрания судья будет работать там следующие шесть лет.

Днем ранее, 16 ноября, Демяшева приговорила Скочиленко к семи годам лишения свободы по статье о дискредитации российской армии.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, заместитель председателя партии «Яблоко» Борис Вишневский в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что в случае повышения судьи у группы поддержки художницы не остается никаких вариантов для противостояния. Дело в том, что сторонники Скочиленко обращались именно в эту коллегию с требованием провести проверку действий судьи, выносившей приговор.

«Рекомендацию я расцениваю как совершенно возмутительную. Других оценок у меня нет, учитывая, как вела себя госпожа Демяшева во время судебного процесса.

<…>Мы обратились в орган, который должен оценивать действия судьи на соответствие кодексу этики. Нам ответили рекомендацией его повышения. Ну что ж, ответ дан. Теоретически можно было бы, конечно, обращаться к президенту, который должен подписать указ о назначении на эту должность, но в данной ситуации, я полагаю, это бессмысленно», — отметил Вишневский.

По словам депутата, сейчас ни у кого, кроме президента и его администрации, нет возможности влиять на процесс назначения судей.

Поведение судьи

Telegram-канал «Осторожно, новости» отмечает, что адвокаты Скочиленко просили дать правовую оценку судье Демяшевой:

«Она не давала перерывы на прием лекарства и угрожала выдворить адвокатов художницы, что запрещено законом. Защита требовала лишить Демяшеву статуса судьи», — пишет Telegram-канал.

В ходе процесса адвокат художницы Яна Неповиннова напоминала о болезнях ее подзащитной и о последствиях, которые могут наступить из-за некачественного питания и отсутствия должного наблюдения врачей.

«Восемь лет, которые запросил гособвинитель, бесчеловечны. Александра не сделала ничего противоправного и ничего насильственного. Она просто хотела мира и прекращения боевых действий. Нельзя за это сажать в тюрьму. Нельзя наказывать за инакомыслие, инакочувствие», — говорила Неповиннова, настаивая на оправдательном приговоре из-за отсутствия состава преступления.

Дело художницы

16 ноября Василеостровский суд Петербурга приговорил художницу Сашу Скочиленко к семи годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о российской армии.

По версии следствия, в марте 2022 года Скочиленко заменила пять ценников в одном из магазинов Санкт-Петербурга на стилизованные под них листки с информацией о ходе военной операции России на Украине, которая не соответствует позиции Минобороны России. Художницу арестовали, в СИЗО ее держали полтора года. В своем последнем слове Скочиленко назвала уголовное дело «странным и смешным».

«Я села в тюрьму за свои убеждения — за любовь, мир и свободу слова, — чтобы рассказать всем о том, как важны эти вещи. Они настолько ценны, что семь лет тюремного срока за них — просто ничто», — заявила осужденная.

Накануне 175 врачей обратились к президенту России Владимиру Путину с открытым письмом с просьбой освободить из колонии петербургскую художницу. Они отметили, что у Скочиленко диагностирован ряд тяжелых хронических заболеваний, которые требуют медицинского наблюдения и специального режима питания.

По мнению врачей, приговор художнице кажется «особенно несправедливым» на фоне сообщений об освобождении заключенных, совершивших тяжкие преступления.

Скочиленко провела в СИЗО больше полутора лет. У нее диагностировано несколько заболеваний: целиакия и порок сердца, киста в правом яичнике и ПТСР. С учетом срока в СИЗО ей осталось 4,5 года колонии.