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Культура

Ольга Бузова рассказала о болях и кошмарах после операции: «Была самая адовая ночь»

Певица Ольга Бузова призналась, что ее боль в колене не проходит после уколов
Telegram-канал «Бузова»

Певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась в Telegram-канале, что до сих пор испытывает сильные боли в коленях.

«Сегодня была самая адовая ночь и боль», — рассказала артистка.

Бузова призналась, что помимо сильных болей, ее мучают страшные сны. Из-за кошмаров исполнительнице не удается стабильно поспать. Этой ночью артистке снилось, что монстр грызет ее лицо. После пробуждения от кошмара певицу одолевала бессонница из-за боли.

«Как будто с каждым днем сильнее болит. 12-го после операции я вообще ничего не соображала, долго приходила в себя. Вчера как будто показалось, что полегче. Но ночью и сегодня это просто адская боль. Мне делают уколы, естественно, но все равно болит», — поделилась знаменитость.

По словам Бузовой, она старается себя не жалеть и настраивает на быстрое выздоровление. Однако артистка все равно чувствует себя подавленно.

«Но слезы сами идут от боли и беспомощности», — отметила певица.

Бузова поблагодарила поклонников за поддержку и призвала беречь себя.

12 июня Telegram‑канал Mash сообщал, что певицу госпитализировали с подозрением на перелом ноги. Операция на колене длилась несколько часов.

Ранее врачи отказались отпускать Бузову домой после операции.

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