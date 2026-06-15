Поставляющая соленья в Китай Анита Цой заработала 40 млн рублей на бизнесе

Певица Анита Цой заработала 40 млн рублей на бизнесе в 2025 году. Подробности выяснила «Газета.Ru».

Артистка является руководителем в трех предприятиях. Согласно бухгалтерской отчетности, самое прибыльное из них — «Галерея Мастер», специализирующееся на деятельности в области исполнительских искусств. За год выручка фирмы составила 33 млн рублей, а чистая прибыль — 5,6 млн рублей. Также хорошие финансовые показатели и у бизнеса, занимающегося производством и продажей пищевых продуктов и блюд. «Фудстар» принес вокалистке 7,4 млн рублей выручки и 134 тысячи рублей прибыли. Еще 1,1 млн рублей Цой заработала на благоустройстве земельных участков.

В этом году певица призналась, что ее бизнес по продаже солений пошел в гору. Она рассказала, что ей удалось наладить поставки продукции в Китай. По словам Цой, иностранцам особенно полюбилась заготовка для борща. Также артистка делилась, что планирует выйти на рынок Индии. Она считает, что такое сотрудничество сейчас выгодно.

В беседе с «Газетой.Ru» Цой отмечала, что из-за развития бизнеса даже отказалась от полноценного отпуска в этом году. Певица не планирует никуда уезжать, так как уверена, что загорит на своей ферме. По признанию исполнительницы, ее редко теперь можно увидеть в нарядных платьях, так как большую часть времени она проводит на работе.

Ранее Анита Цой объяснила неудачу в бизнесе некоторых знаменитостей.