Антоха из «Реальных пацанов» бросил пить: «Супруга взяла на слабо»

Звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов бросил пить. Об этом сыгравший в знаменитом сериале Антоху артист рассказал на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам 41-летнего Богданова, он не употребляет алкоголь уже полгода после вызова от супруги и оценки уходящих на спиртное денег.

«В декабре того года супруга взяла меня «на слабо»: а слабо, мол, год не пить? Брать уральского пацана на слабо — дело почти проигрышное. А вторая причина — дорого!» — написал он, добавив, что хорошие вино, виски и даже пиво обходятся недешево.

Теперь, отметил артист, у него появилось много спортивных увлечений, которые «еще дороже».

В 2025 году Богданов уже рассказывал, как супруга Лаура Кемстач заставляет его вести здоровый образ жизни — например, правильно питаться на съемках.

Ранее звезда «Человека-паука» рассказал о своем алкоголизме.