Звезда «Реальных пацанов» рассказал, как жена заставляет его вести ЗОЖ

Актер Богданов заявил, что жена следит за его питанием на съемках

Звезда сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов рассказал в эфире «Утро. ТНТ», как жена Лаура Кемстач заставляет его вести здоровый образ жизни (ЗОЖ). Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

Богданов, сыгравший недавно в сериале о любви «Второй брак», и сам женат второй раз. По словам актера, жена следит за его питанием на съемках.

«Я приехал на съемки, понимаю, что скоро обед, а меня почему-то никто не спрашивает, что я буду есть. Я захожу в вагончик и вижу на столе вареную гречку и грудку. Ассистент мне сказал, что ему прислали, что у меня диета! Я, конечно, все съел — я такое в принципе люблю. Но на второй день подошел к ребятам из буфета, они говорят: «Хочешь стейк?», я говорю: «Очень хочу, давайте», а они: «Но можем гречки навалить», я ответил: «Не, не надо», — делится он.

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