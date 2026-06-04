«Выпивал все за ночь и шел на съемки»: Человек-паук о своем алкоголизме

Актер Холланд признался, что употреблял слишком много спиртного

Звезда фильмов о Человеке-пауке Том Холланд рассказал о своем алкоголизме. В беседе с GQ он объяснил, что злоупотребление спиртным было связано не со светской жизнью, а с одиночеством.

По словам британского актера, он часто оставался один в гостиничных номерах и не мог устоять перед соблазном.

«Я мог выпить весь мини-бар за ночь и пойти на съемки на следующий день», — сказал он.

При этом, подчеркнул Холланд, он никогда не был завсегдатаем ночных клубов. Кроме того, он назвал себя в целом здравомыслящим человеком.

«Я просто употреблял слишком много спиртного», — признался он.

Том Холланд по-прежнему гордится фильмами, в которых снялся в этот период. Но теперь он рад, что смог перезагрузить карьеру. Актер не употребляет алкоголь с 2022 года.

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