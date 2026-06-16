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Культура

Цискаридзе обнаружил у себя симптомы СДВГ

Артист Николая Цискаридзе связал свои признаки СДВГ с влиянием гаджетов
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что замечает у себя симптомы СДВГ из-за постоянного использования смартфона. Его слова передает kp.ru.

«Да я и сам про себя понимаю, что у меня СДВГ, так же как у любого нормального человека, у которого в руках телефон», — отметил он.

По словам Цискаридзе, у нынешних детей вся жизнь сосредоточена в гаджете. У старшего поколения, считает он, есть преимущество — опыт из прошлого. В качестве примера он привел то, что знает наизусть все старые номера, а современные не запоминает вовсе.

При этом на вопрос журналиста: «Все пропало?» — артист не стал драматизировать. Цискаридзе заявил, что перемены неизбежны: что-то уходит, а ему на смену приходит новое. «Все меняется — так устроена цивилизация», — резюмировал он.

Недавно Цискаридзе раскритиковал современное хореографическое искусство, заявив, что балет перестал быть для него увлекательным зрелищем. Артист отметил, что современные балетные постановки перестали интересовать его из-за падения общего культурного уровня и смещения акцента с искусства на чистую технику.

Ранее Цискаридзе заявил, что ИИ не сможет повлиять на балет.

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