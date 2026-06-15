Цискаридзе раскрыл свое отношение к современному хореографическому искусству

Хореограф Цискаридзе заявил, что балет перестал быть для него увлекательным

Руководитель Академии русского балета, народный артист России Николай Цискаридзе раскритиковал современное хореографическое искусство, заявив, что балет перестал быть для него увлекательным зрелищем. Об этом он рассказал kp.ru.

По словам Цискаридзе, современные балетные постановки перестали интересовать его из-за падения общего культурного уровня и смещения акцента с искусства на чистую технику. Артист считает, что сейчас публика не способна считывать глубокие смыслы, которые заложены в классических постановках. При этом в XIX веке зрители были способны понимать как второй, так и третий планы.

Хореограф добавил, что сегодня балет похож на соревнование по акробатике, уступив спортивным дисциплинам. По мнению Цискаридзе, эпоха великих артистов в России осталась в прошлом.

«Мне неинтересен сегодняшний балет, потому что я не хочу больше смотреть на крутящихся людей. В гимнастике и в фигурном катании это всегда делают лучше», — подчеркнул балетмейстера.

До этого Николай Цискаридзе заявил, что искусственный интеллект никогда не сможет повлиять на настоящий балет. Хореограф подчеркнул, что основой настоящего танца в первую очередь является умение правильно двигаться, а не количество оборотов и прыжков.

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