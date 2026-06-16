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Культура

11-летний внук «пристроил» Ярмольника в кино

Актер Леонид Ярмольник рассказал, что попал в кино благодаря внуку
Кирилл Зыков/РИА Новости

11‑летний Петр Мальцев дебютировал в кино в фильме «Летом всякое бывает. Побег из «Сколбора», где также снялся его дед, актер Леонид Ярмольник. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Ярмольник рассказал изданию, что Петра утвердили на роль до того, как на площадке узнали про его родство. И только позже, когда команда выяснила, что юный актер — внук Леонида Ярмольника, артисту предложили присоединиться к проекту.

«Это первый раз в жизни, когда меня внук пристроил в кино. Он у меня Мальцев. Если бы он был Ярмольник, то догадались бы сразу», — с иронией отметил актер.

Ярмольник подчеркнул, что не собирается делать внуку поблажек. При этом он готов передать ему свой 50‑летний опыт работы в кино, если тот захочет.

В конце марта актер признавался, что боится того, как искусственный интеллект может повлиять на киноиндустрию.

Ярмольников отмечал, что с приходом ИИ в искусство контент начал превращаться в «искусственную пластмассу». Артиста беспокоит, что нейросеть может воссоздать образ любого актера.

Ранее сообщалось, что шоумен Галустян призвал поддержать госпитализированную Бузову.

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