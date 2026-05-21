Звезду сериала «Клюквенный щербет» задержали по делу о наркотиках

Турецкую актрису Дживелек задержали по делу о наркотиках
feyzaacivelek/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Турецкую актрису Фезу Дживелек задержали в рамках антинаркотического рейда. Об этом сообщает РИА Новости.

Дживелек подозревают в торговле, изготовлении или употреблении наркотиков. Артистка пройдет биологическую экспертизу и даст показания. Вместе с ней также задержали певца Мабеля Матиза, модель Серенай Сарыкая, актера Онура Туна, певца Беркай и еще девять человек.

Феза Дживелек известна по роли Нилай Юнал в сериале «Клюквенный щербет». Она также снялась в проектах: «Назвала я ее Фериха», «Моя левая половинка» и «Война роз».
В марте звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел дала показания по делу о наркотиках.

В отношении актрисы был выписан ордер на арест, однако в это время она находилась за рубежом. О своем аресте артистка узнала из СМИ. Вернувшись в Турцию, она начала сотрудничать с правоохранительными органами.

В организме Эрчел не нашли никаких запрещенных или стимулирующих веществ. Исследование проводилось по образцам крови и волос актрисы. Девушка добровольно сдала все анализы. Артистка выпустила официальное заявление о том, что не употребляет наркотики.

Ранее популярного турецкого актера уличили в употреблении марихуаны и кокаина.

 
