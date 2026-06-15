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Культура

Суд в Москве ужесточил Моргенштерну приговор по делу об иноагентах

Апелляция по делу Моргенштерна увеличила ему штраф до 8,2 млн рублей
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Апелляция по делу рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) о нарушении закона об иноагентах увеличила ему штраф до 8,2 млн рублей и запретила администрировать сайты на три года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката артиста Ильдара Исламова.

По словам юриста, приговор вступил в законную силу. Таким образом, Савеловский суд Москвы удовлетворил апелляционное представление прокуратуры. Исламов указал, что защита Моргенштерна будет обсуждать вопрос дальнейшего обжалования.

По словам адвоката, на специальном счете иноагента у рэпера сейчас находится 8,8 млн рублей, предназначенных для уплаты штрафа, который был увеличен апелляционной инстанцией. При этом вступившим в силу решением снят арест с имущества музыканта, ранее наложенный в ходе предварительного следствия и мировым судом в Москве. Штраф необходимо погасить в течение 60 дней.

В апреле мировой суд Савеловского района обязал рэпера выплатить штраф в размере 7 млн рублей по уголовному делу об уклонении от обязанностей иноагента.

Моргенштерна признали иноагентом в мае 2022 года. Минюст РФ обосновал это решение тем, что музыкант осуществлял политическую деятельность, средства на которую получал от компании Yoola Labs Ltd. — официальной партнерской сети YouTube. На момент внесения в реестр рэпер уже не проживал в России — он покинул страну в 2021 году.

Ранее Моргенштерн официально стал иудеем и сменил имя.

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