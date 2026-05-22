Цискаридзе раскрыл, в какие приметы он верит

Хореограф Цискаридзе признался, что верит в приметы и суеверия

Артист балета, хореограф Николай Цискаридзе признался, что верит во многие приметы и суеверия. Об этом он рассказал Общественной Службе Новостей.

По словам Цискаридзе, артисты балета очень суеверны и соблюдают абсолютно все негласные правила.

«Вы знаете, какой у нас народ суеверный? Каждый знает, с какой ноги нужно выйти на сцену, чтобы все прошло гладко. Мы очень боимся встретить человека с пустым ведром. Если встретил такого, значит, можно считать, что ты провалишь выступление, упадешь или расшибешь себе колен», — поделился хореограф.

Артист подчеркнул, что почти все приметы в театре связаны с рисками для здоровья.

Помимо этого, Цискаридзе признался, что в повседневной жизни старается обходить стороной места, по которым прошла черная кошка, чтобы не столкнуться с неприятностями.

